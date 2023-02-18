В России увеличивают производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Москва, 18 февраля 2023, 23:35 — REGNUM Серийное производство гиперзвуковых ракет «Кинжал» будут наращивать в России. Такие планы анонсировал Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на телеканале «Звезда плюс».
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Он пояснил, что изначально запрос на производство таких ракет был небольшим, но сейчас объёмы увеличиваются.
Он рассказал, что в целом компания сейчас производит огромные объёмы продукции для Министерства обороны РФ. Выпуск некоторых позиций увеличен в 50 раз, в основном речь идёт о боеприпасах.
Кроме того, от «Ростеха» ждут производства вертолётов, в 2023 году количество выпущенных воздушных судов может быть увеличено до 300.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский научно-популярный журнал Popular Mechanics признал, что российские гиперзвуковые ракеты наводят настоящий ужас на США. По словам автора издания Луи Маззанти, «рейтинг ужаса» возглавляют ракеты «Кинжал».