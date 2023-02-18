Москва, 18 февраля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России предпримут ответные действия на решение ограничить число дипломатов из РФ в Нидерландах. С таким заявлением выступило ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

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«Россия даст соответствующий ответ», — отметили в МИД.

Ранее власти Нидерландов приняли решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Представителям российской дипмиссии дали две недели на то, чтобы они покинули страну.

Как сообщало ИА REGNUM, в генеральном консульстве Нидерландов в Санкт-Петербурге не хватает сотрудников из-за высылки из России многих представителей страны. Это стало причиной временного закрытия структуры до пополнения кадров, сообщила пресс-служба консульства.