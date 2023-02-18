Киев, 18 февраля, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Китай может быть полезен Киеву, если будет сдерживать Россию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его мнение опубликовало издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

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« Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившийся отношений между Китаем и Россией », — отметил глава украинского МИД.

Эта тема в том числе будет обсуждаться на встрече Кулебы с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в Мюнхене. Беседу с представителем КНР министр иностранных дел ждёт с нетерпением и с условием, что все договорённости будут обсуждаться в контексте намерения Киева не идти на уступки в вопросе территориальной целостности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба ранее заявил, что 23 и 24 февраля произойдут «великие события, которые запомнит Россия». Он пояснил, что в Нью-Йорке в эти дни ожидается принятие ряда политических и дипломатических решений.