Кулеба: на Украине надеются на Китай в вопросе сдерживания России
Глава МИД Украины Кулеба: Киев надеется на Китай в вопросе сдерживания России
Киев, 18 февраля, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Китай может быть полезен Киеву, если будет сдерживать Россию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его мнение опубликовало издание «Страна».
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Эта тема в том числе будет обсуждаться на встрече Кулебы с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в Мюнхене. Беседу с представителем КНР министр иностранных дел ждёт с нетерпением и с условием, что все договорённости будут обсуждаться в контексте намерения Киева не идти на уступки в вопросе территориальной целостности страны.
Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба ранее заявил, что 23 и 24 февраля произойдут «великие события, которые запомнит Россия». Он пояснил, что в Нью-Йорке в эти дни ожидается принятие ряда политических и дипломатических решений.