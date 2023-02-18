провинция Кахраманмараш , , 23:10 — REGNUM Очередная волна подземных толчков магнитудой 5,2 прошла в Турции 18 февраля. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

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По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают почти 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

О жертвах и разрушениях сведений не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшими в результате двух разрушительных землетрясений в Турции числятся более 40 тыс. человек.