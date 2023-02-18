В провинции Кахраманмараш Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
провинция Кахраманмараш , 18 февраля 2023, 23:10 — REGNUM Очередная волна подземных толчков магнитудой 5,2 прошла в Турции 18 февраля. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают почти 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
О жертвах и разрушениях сведений не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, погибшими в результате двух разрушительных землетрясений в Турции числятся более 40 тыс. человек.