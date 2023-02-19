Мюнхенская конференция по безопасности второй год подряд проходит без представителей России. Но на протяжении трех дней мировые лидеры обсуждали именно её. Без Украины, конечно же, тоже не обошлось, но оказалось, что идеи Зеленского уже не пользуются всеобщей поддержкой и одобрением.

Евгения Кондакова, , 11:07 — REGNUM В течение трех дней — с 17 по 19 февраля — внимание приковано к Германии, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности, собравшая все сливки мировой политики: генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, главу Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, вице-президента США Камалу Харрис, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера ФРГ Олафа Шольца, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, главу МИД Китая Ван И.

Мюнхенская конференция по безопасности Иван Шилов © ИА REGNUM

Крупнейшими по численности стали делегации США и Украины, что вполне логично в контексте ключевой темы нынешней конференции — украинского кризиса.

Делегации России в Мюнхене нет. Но не потому, что, как пытаются представить многие западные чиновники, её не пригласили — РФ не участвует в мероприятии второй год подряд, поскольку утратила к нему интерес.

Председатель конференции Кристоф Хойсген напомнил, что «20 февраля 2022 года прошлая Мюнхенская конференция по безопасности завершилась. У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство международного сообщества, которое здесь демонстрировалась». Хойсген признал, что этого не произошло, ведь через несколько дней началась СВО РФ на Украине.

Президент Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген. Выступление на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности © Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС

О делах минувших дней вспомнила и Урсула фон дер Ляйен, признавшись, что ЕС приступил к разработке проекта новых ограничительных мер в отношении России ещё до начала спецоперации после публикации разведданных США о размещении войск на границах РФ.

«Мой кабинет, Еврокомиссия, начал работать с Белым домом и министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной. На самом деле, мы надеялись, что нам не придется использовать эти санкции», — заявила она.

Прежде всего, санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке, уточнила политик.

Однако, как показало время, и эта задумка, как и попытка впечатлить Путина единством Запада, провалилась — экономика РФ продемонстрировала устойчивость и завершила 2022 год с лучшими показателями, чем многие европейские страны.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 59-я Мюнхенская конференция по безопасности © Peter Kneffel/Global Look Press

Итак, конференция, на которой когда-то Владимир Путин произнес свою знаменитую речь о необходимости создания более справедливого мироустройства, вновь прошла без участия России. Тем не менее без упоминания нашей страны не обходятся практически ни одно заявление, ни одна речь высокопоставленных гостей.

В том числе приветственная речь председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена.

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, что он прямо сейчас в ситуации… (пауза. — Ред.), что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд «потерь и ущерба», помогая всем партнёрам бороться с эффектами глобального потепления», — заявил он.

Чем дольше длятся боевые действия, тем сложнее Западу, прежде всего европейским странам, оказывать помощь Украине. И речь не только о колоссальных финансовых затратах. Из-за опустевших складов национальных армий боеспособность целых государств оказалась под вопросом. ВСУ используют поставляемые боеприпасы гораздо большими темпами, чем темпы их производства. И ответственность за сложившуюся ситуацию Хойсген решил переложить на президента РФ. Ничего нового.

Хоть и в ущерб себе, Запад всё равно настроен дальше поддерживать Киев. Громкие заявления о том, что победа России станет поражением НАТО, уже сделаны, а значит, отступать некуда.

Столтенберг повторил это ещё раз: «Многие задаются вопросом, не несёт ли военная помощь Украине риска эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Выступление на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности © Felix Hörhager/dpa/picture-alliance/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО сформулировал три урока конфликта на Украине для альянса:

1. Блок НАТО должен продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.

2. Блок НАТО должен всесторонне вооружаться, модернизировать собственные армии и укреплять связи между Европой и США, готовясь к противостоянию с РФ, которое не закончится после конфликта на Украине при любом развитии событий.

3. Необходимо укреплять стойкость западного общества, и т. ч. защищённость инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование в информационной сфере, т.е. «противодействовать дезинформации».

Еще конкретнее высказался в Мюнхене президент Франции Эммануэль Макрон:

«Я убеждён, что мы должны увеличить нашу поддержку и наши усилия, чтобы укрепить обороноспособность Украины и позволить ей вести контрнаступление — единственное, что сделает возможным кредитоспособные переговоры на условиях Украины».

Параллельно он призвал начать разрабатывать условия для мира на Украине, подчеркнув, что это не компромисс, это ответственность Запада, к тому же в этом процессе должны быть задействованы ещё и страны Африки, Латинской Америки, Азии, которые «сегодня вовсе не мыслят так же, продолжая обвинять Запад в двойных стандартах».

Далее Макрон проявил просто чудеса дипломатической эквилибристики, напоминая, что договариваться с Россией всё равно придется, но только не сейчас, а когда-нибудь потом.

«Никто из нас не сможет изменить географию России. Она всегда останется частью Европы. Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надёжного и полного мира, пока мы не научимся решать российский вопрос. Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но понятно, что сейчас не время для диалога», — добавил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон. 59-я Мюнхенская конференция по безопасности © Sven Hoppe/Global Look Press

В общем и целом, генеральная линия западных чиновников ясна: помогать Украине и максимально давить на Россию. Но по части реализации этого плана становится всё больше разногласий, о чём уже невозможно молчать.

Яркий тому пример — ситуация с поставкой танков для ВСУ: немецкие власти долго стояли на своём, отказываясь передавать Киеву свои Leopard, тогда США пообещали поставку американских Abrams, и Берлин в конечном итоге согласился, однако после этого лишь немногие страны взяли на себя обязательство передать тяжёлое вооружение.

В ходе Мюнхенской конференции журналисты спросили Шольца, подталкивает ли он сейчас других к предоставлению обещанных танков.

«Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так упорно побуждал (меня. — Ред.) действовать», — ответил канцлер ФРГ.

Таким образом Шольц, как пишет газета Financial Times, подчеркнул разочарование позицией союзников по таковому вопросу.

В начале своей речи он перечислил оружие, которое Германия поставляет на Украину: системы ПВО, ЗРК, бронетранспортёры и в конечном итоге современные танки, добавив: «Все те, кто может поставлять танки такого типа, должны так и поступить», — и пообещал, что немецкое правительство будет стремиться к тому, чтобы это произошло.

Канцлер Германии Олаф Шольц. 59-я Мюнхенская конференция по безопасности © Felix Hörhager/dpa/picture-alliance/ТАСС

На вопрос, как Германия оказалась в положении, что её все подгоняли поставлять танки Украине, а теперь сами тянут с этим решением, канцлер ответил лаконично: «Ну что ж…»

Раз уж Шольц начал говорить начистоту, он признал, что и внутри Германии нет единства по украинскому вопросу. По его словам, есть те, кто не так уверен в том, что это правда хорошая идея — вводить все эти санкции России и поставлять всё это множество оружия Украине. Может, поэтому на Мюнхенскую конференцию не пригласили представителей оппозиционной партии «Альтернатива для Германии»?

А сам канцлер выразил несогласие с мнением президента Украины Владимира Зеленского, обратившегося к участникам мероприятия в видеообращении, в котором прозвучала фраза, что конфликт должен закончиться в этом году.

«Это не очень хорошая идея, если мы на этой конференции и подиуме будем обсуждать, когда и в каком месяце эта война закончится. Я думаю, что мудрое решение — быть готовым к длительной войне», — сказал Шольц.

Не нашёл единодушной поддержки среди европейцев еще один тезис Зеленского, пожалуй, главный для него. Украинский президент заявляет о том, что членству его страны в Европейском союзе просто нет альтернативы.

Из крупных политиков лишь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ратовал за ускоренный приём Украины в ЕС на особых условиях, учитывая нынешнюю ситуацию.

Но глава Европейского совета Шарль Мишель был непреклонен. Он заявил, что Украина обязана соответствовать всем требованиям, предъявляемым ко всем кандидатам. Что европейские лидеры обсудят, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС, только в зависимости от её готовности.

Так что чем бы ни кончились для Украины боевые действия, на сокращённый путь в Евросоюз ей не стоит рассчитывать.