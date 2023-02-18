Рим, 18 февраля, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заверил, что Италия не собирается поставлять Украине наступательное вооружение. Он подчеркнул, что Рим передавал Киеву только системы ПВО для обороны, сообщил Rai News 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Таяни отметил, что Италия не хочет войны с Россией. Именно поэтому страна не намерена поставлять Украине вооружение для нанесения ударов по территориям РФ. Он заверил, что Рим не отправлял и не собирается отправлять Киеву наступательное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, западным странам стоит проявить осторожность в отношении планов Украины вернуть Крым. Об этом заявил недавно избранный президент Чехии Пётр Павел.