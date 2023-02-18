Донецк, 18 февраля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы РФ приняли участие в гуманитарной акции «Своих не бросаем». Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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По информации ведомства, 18 февраля на территории одного из подразделений объединения противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС торжественно отправили колонну гуманитарной помощи на территорию Донбасса.

В новые российские регионы ЛНР и ДНР направлено более 50 автомобилей, которые доставят цифровую и бытовую технику, радиаторы и обогреватели, продукты питания, медикаменты и оборудование, подгузники, детские вещи и другой необходимый гуманитарный груз.

«Всего на Донбасс передано свыше 300 тонн груза», — добавили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ потеряли за сутки более 100 солдат на краснолиманском направлении.