Амстердам, , 22:39 — REGNUM В генеральном консульстве Нидерландов в Санкт-Петербурге не хватает сотрудников из-за высылки из России многих представителей страны. Это стало причиной временного закрытия структуры до пополнения кадров, сообщила пресс-служба консульства.

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Представительство в Санкт-Петербурге прекратить работу вечером 20 февраля и будет работать только для принятия запросов на получение долгосрочных виз. Кроме того, граждане Нидерландов на время вынужденного перерыва в работе консульства по-прежнему смогут получать при необходимости информационную поддержку.

«После того как сотрудников снова будет достаточно, консульство как можно скорее будет открыто вновь», — отметили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти Нидерландов приняли решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.