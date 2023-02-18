Прага, 18 февраля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Западным странам стоит проявить осторожность в отношении планов Украины вернуть Крым. Об этом заявил недавно избранный президент Чехии Пётр Павел, сообщила «Европейская правда». Он выразил надежду, что впоследствии, возможно, и Киев изменит своё видение по этому вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Возможно, что это приведет к развалу России… Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении», — аргументировал Пётр Павел свою позицию.

Он призвал лидеров стран Запада быть осторожными и не подталкивать Украину к захвату Крыма, чтобы избежать нежелательных для себя сценариев.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине нужно вернуть ряд территорий, прежде чем задумываться о том, что Крым снова станет принадлежать Киеву, ранее заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.