Брюссель, 18 февраля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы и не намерено этого делать, поскольку не рекомендует использование этого типа вооружений, заявил 18 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

С соответствующим предложением обратился ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его мнению, Киев может просить о таком виде оружия, поскольку конфликт разворачивается на его «государственной территории».

Данный запрос Киева ранее раскритиковал глава комитета парламента по европейским делам Антон Хофрайтер. «Украина требует всего, но это не значит, что так и должно произойти», — сказал он.

Использование кассетных боеприпасов запрещено конвенцией, подписанной в Осло в 2008 году. Украиной эта конвенция не ратифицирована.