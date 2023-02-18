Москва, 18 февраля, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Россия непременно последует «совету» министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «повороте на 360 градусов», заявил 18 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как сообщалось ранее, Бербок заявила, что если Владимир Путин решит изменить свою политику «на 360 градусов», «мир будет счастлив».

«Все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди. Нет сомнения, знаток геометрии, так и будет. Мы позиции держим», — пообещал Медведев.

Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года Бербок заявила, что в XXI веке «невозможно воевать одними танками, как в XIX».