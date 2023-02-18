Орбан: НАТО — оборонительный альянс и не должен нападать на другие страны

Будапешт, , 21:16 — REGNUM НАТО создавался как оборонительный альянс, и он не должен нападать на какие-либо другие страны, заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Если страны — члены НАТО хотят вместе совершить военное нападение на другую страну, они должны обсуждать это вне рамок альянса, отметил он.

Венгрия остается членом НАТО, но не намерена совершать никаких действий, не предусмотренных уставом альянса, сказал Орбан.

НАТО всё больше втягивается в военный конфликт на Украине, Венгрия считает это ошибкой, страна не будет передавать Киеву оружие и не будет пропускать такие грузы через свою территорию, добавил он.

Как сообщалось ранее, 18 февраля Орбан также заявил, что все страны ЕС и НАТО, кроме Венгрии, выступают за продолжение военного противостояния на Украине.

Европейские политики действуют, как «лунатики на крыше», и ЕС всё больше «скатывается к войне» с Россией, опосредованно уже участвуя в ней, отметил также премьер-министр.