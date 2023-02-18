Будапешт, 18 февраля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. В мире за пределами Европы согласны с позицией Венгрии по антироссийским санкциям, заявил 18 февраля премьер-министр страны Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

Венгрия выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и за продолжение сотрудничества с Россией, без которого переход к мирным переговорам невозможен, сказал Орбан.

При этом в Евросоюзе позиция Венгрии является исключением, добавил он.

Как сообщалось ранее, 18 февраля Орбан также заявил, что все страны ЕС и НАТО, кроме Венгрии, выступают за продолжение военного противостояния на Украине.

Мир на территории Украины может быть достигнут только в том случае, если за стол переговоров сядут представители Москвы и Вашингтона, отметил также Орбан.

Как сообщалось ранее, власти Венгрии добились для себя исключений в соблюдении антироссийских санкций. По данным проведенного властями страны опроса, 97% жителей Венгрии выступают против санкций.