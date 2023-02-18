Бишкек, 18 февраля, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Бывшие лидеры Киргизии встретились по инициативе действующего президента республики Садыра Жапарова. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях киргизского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

«Я собрал бывших президентов и посадил их за один стол», — написал Жапаров, не уточнив место встречи.

По словам президента Киргизии, постоянная борьба за власть мешает гармоничному развитию республики. Проведение такой встречи важно для консолидации нации, необходимо думать о будущем народа, объединяя его, считает политик.

«Давно мучила мысль о том, что, если собрать всех президентов, которые в начале избирались народом и имели печальный конец, может мы будем единой нацией, сплоченной в один кулак», — добавил Жапаров.

Участие во встрече приняли Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из исправительной колонии. По ходатайству адвокатов Верховный суд направил его дело на повторное рассмотрение.