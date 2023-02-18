Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Главы министерств иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) по итогам встречи в Мюнхене пригрозили третьим странам за оказание помощи Вооружённым силам России.

The White House Саммит G7

Члены G7 выразили надежду, что третьи страны не станут способствовать уходу России от санкций или мешать им.

Министры призывают третьи страны прекратить поддерживать российскую армию и её подразделения, иначе им придётся заплатить «серьёзную цену», говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран G7 договорились усиливать антироссийские санкции, введённые из-за ситуации вокруг Украины.

Также они договорились продолжить оказывать военную поддержку Киеву.