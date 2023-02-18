Париж, 18 февраля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. В парижском торговом центре проводится операция по эвакуации посетителей, сообщают 18 февраля французские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Столичная префектура полиции подтверждает, что операция идёт в торговом центре Les 4 Temps, ведутся необходимые проверки.

Позже появилось сообщение о проведении правоохранителями проверок по всему деловому кварталу Дефанс. Граждан просят не выходить на улицу и ожидать новой информации.

Напомним, во Франции в начале января после сообщений о бомбах эвакуировали учащихся 20 учреждений. Спецслужбы провели эвакуацию и осмотрели здания. Ничего подозрительного обнаружено не было.