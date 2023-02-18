Амстердам, 18 февраля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Власти Нидерландов приняли решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов, заявили 18 февраля в министерстве иностранных дел страны.

Нидерланды

Часть дипломатов должны будут покинуть страну в течение двух недель.

Кроме того, принято решение с 21 февраля закрыть российское торговое представительство в Амстердаме, сообщили в МИД.

Как сообщалось ранее, 17 февраля в МИМД России был вызван посол Нидерландов. Ему было заявлено о недопустимости «навязчивых попыток» безосновательно возлагать на Россию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом в июле 2014 года. Также в МИД России призвали Нидерланды оказаться от деструктивной позиции по визовому вопросу.