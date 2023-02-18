Глава Курской области объявил о завершении ремонта газораспределительной станции

Глушковский район, Курская область, , 20:24 — REGNUM В Курской области аварийные бригады восстановили повреждённые обстрелами ВСУ объекты инфраструктуры, заявил 18 февраля губернатор региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт Kremlin.ru

По его словам, электроснабжение всех населённых пунктов Глушковского района полностью восстановлено.

Также без отключения потребителей удалось устранить повреждения на газораспределительной станции.

Комиссия в ближайшее время оценит повреждения жилых домов. Всем, у кого пострадали строения, будет оказана помощь, заверил Старовойт.

Напомним, 18 февраля ВСУ сначала обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, в результате была повреждена газораспределительная станция. Затем ещё два снаряда упали около подстанции в селе Попово-Лежачи, без света остались посёлок Краснооктябрьский и село Волфино.

Позже в деревне Елизаветовка было нарушено электроснабжение. Осколками посечены также строения на территории четырёх домовладений, разбиты окна, повреждены крыши и заборы.