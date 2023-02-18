Ереван, 18 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили проект мирного соглашения между Ереваном и Баку. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Согласно опубликованным данным, в ходе встречи представители трёх стран обсудили работу вокруг проекта мирного соглашения и разблокирования региональных транспортных коммуникаций и осуществления делимитации между двумя странами.

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В пресс-службе указали, что Пашинян подтвердил целеустремленность армянской стороны добиться подписания соглашения, которое будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе.

«Пашинян подчеркнул факт гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора», — отметили в пресс-службе, добавив, что всё внимание было сосредоточено на обеспечении продолжения мирного процесса.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией.