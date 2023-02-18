Мюнхен, Германия, , 19:56 — REGNUM Ситуация на Украине требует дипломатии и перемирия, а не поставок новых вооружений. Об этом 18 февраля заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен на антивоенном митинге в Мюнхене.

Севим Дагделен (сс) Olaf Kosinsky

«Нужно начать переговоры без предварительных условий, следует предотвратить третью мировую войну», — сказала Дагделен.

По её словам, сейчас требуется дипломатия, а не новые поставки танков. Она назвала позором отправку правительством ФРГ оружия в кризисные регионы по всему миру.

Также политик заявила, что для Запада существует два варианта международного права — «один для НАТО, другой — для всех остальных».