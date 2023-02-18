Китай опубликует концепцию глобальной безопасности на основе идей Си Цзиньпина

Пекин, , 19:49 — REGNUM Правительство Китая в ближайшее время опубликует «Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности», основанный на предложениях, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили 18 февраля в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Председатель КНР Си Цзиньпин глубоко проанализировал существующие в мире тенденции и выдвинул инициативу глобального развития, а также инициативу глобальной безопасности», — заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), члена Политбюро Ван И в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Бербок призвала Китай использовать свое влияние для мира на Украине

По его словам, публикация документа состоится в ближайшее время.

Ван И уточнил, что в концепции будут изложены идеи руководства КНР, касающиеся урегулирования сложных проблем в области безопасности. В документе также будут представлены «более реализуемые меры» по урегулированию соответствующих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис заявила, что США обеспокоены улучшением отношений России и Китая.