Вашингтон, 18 февраля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Проведённые Северной Кореей испытания межконтинентальной баллистической ракеты не несут угрозы для США и их союзников, Вашингтон при этом решительно осуждает подобные действия, заявила 18 февраля официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдрианн Уотсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

В её заявлении говорится, что «этот запуск представляет собой вопиющее нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и без надобности повышает напряжённость и риски дестабилизации региональной ситуации в области безопасности».

Уотсон призывает правительства стран осудить действия КНДР.

В США пообещали принять необходимые меры для обеспечения безопасности страны, а также Южной Кореи и Японии.

Ранее правительство Японии выразило решительный протест в связи с запуском в КНДР баллистической ракеты, упавшей в Японском море.