Власти Германии призвали перейти от антироссийских санкций к «демонстрации силы»

Берлин, , 19:40 — REGNUM Запад должен продемонстрировать России свою силу, заявил 18 февраля министр обороны Германии Борис Писториус.

Борис Писториус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поскольку санкции не оказали влияния на действия России, то следует сделать именно такой шаг, считает он.

Как именно должна выглядеть «демонстрация силы», Писториус не уточнил.

Также министр обороны Германии заявил, что Берлин будет продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется» и что конфликт должен закончиться только «победой Украины».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки танков Киеву, по его мнению, не приводят к эскалации конфликта. Одновременно он пожаловался, что многие из тех стран, которые уговаривали Берлин отправить танки в Киев, сами этого так и не сделали.