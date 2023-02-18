Мюнхен, Германия, , 19:38 — REGNUM В случае победы Украины над Россией могут возникнуть такие проблемы, которые сейчас не может себе представить ни сама Украина, ни Запад. Об этом 18 февраля заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.

Петр Павел NATO. svg

По его словам, попытка захватить российские территории может привести к таким большим человеческим потерям, что западное и украинское общество не сможет этого выдержать.

«То есть может быть такая точка, когда даже Украина начнет думать о другом завершении», — сказал Павел.

Он добавил, что если дело дойдёт до развала России, то возникнет другая неприятная перспектива — не с кем будет вести переговоры по архитектуре безопасности в Европе.

При этом он заявил, что остаётся оптимистом и надеется избежать обоих сценариев.