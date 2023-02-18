Президент Азербайджана Алиев заявил, что мир никогда не вернётся в прежнее состояние

Мюнхен, Германия, , 19:30 — REGNUM Военные действия на Украине изменили геополитическую ситуацию полностью, но на Баку прямого влияния не оказали. Об этом 18 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Геополитическая ситуация полностью изменилась», — сказал Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, специальная военная операция на Украине не оказала прямого влияния на Азербайджан.

Он добавил, что, скорее всего, мир никогда не вернётся в состояние, в котором пребывал до спецоперации.