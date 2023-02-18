Алиев: мир никогда не вернётся в прежнее состояние
Мюнхен, Германия, 18 февраля 2023, 19:30 — REGNUM Военные действия на Украине изменили геополитическую ситуацию полностью, но на Баку прямого влияния не оказали. Об этом 18 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Геополитическая ситуация полностью изменилась», — сказал Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.
Читайте также: Алиев поделился подробностями встречи с Пашиняном и Блинкеном в Мюнхене
По его словам, специальная военная операция на Украине не оказала прямого влияния на Азербайджан.
Он добавил, что, скорее всего, мир никогда не вернётся в состояние, в котором пребывал до спецоперации.