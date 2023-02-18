Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Военные действия на Украине изменили геополитическую ситуацию полностью, но на Баку прямого влияния не оказали. Об этом 18 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Геополитическая ситуация полностью изменилась», — сказал Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, специальная военная операция на Украине не оказала прямого влияния на Азербайджан.

Он добавил, что, скорее всего, мир никогда не вернётся в состояние, в котором пребывал до спецоперации.