Вашингтон, 18 февраля 2023, 19:41 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен во время выступления в Польше послать некий сигнал президенту России Владимиру Путину, сообщил 18 февраля представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Джон Кирби
Джон Кирби
Defense.gov

Предполагается, что речь Байдена найдёт отклик у американцев, а также их союзников и партнёров.

«Я думаю, что вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик <…> и у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я подозреваю, что вы услышите, как он также пошлёт сигнал Путину, а также российскому народу», — сказал Кирби.

Выступление Байдена планируется в Польше 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности утверждала, что Вашингтон якобы официально установил «преступления» России. Конкретных доказательств она не привела.