Вашингтон, 18 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен во время выступления в Польше послать некий сигнал президенту России Владимиру Путину, сообщил 18 февраля представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

Предполагается, что речь Байдена найдёт отклик у американцев, а также их союзников и партнёров.

«Я думаю, что вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик <…> и у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я подозреваю, что вы услышите, как он также пошлёт сигнал Путину, а также российскому народу», — сказал Кирби.

Выступление Байдена планируется в Польше 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности утверждала, что Вашингтон якобы официально установил «преступления» России. Конкретных доказательств она не привела.