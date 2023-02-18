Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. НАТО ведет против России информационно-психологическую войну, целью которой является влияние на подрастающее поколение, заявил 18 февраля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Kremlin.ru Сергей Кириенко

Эта война является частью более широкого конфликта, куда также входят экономическое противостояние и военные действия на территории Украины, отметил он.

Наиболее продолжительной будет именно борьба за влияние на умы, и в этой борьбе обязательно нужно победить, подчеркнул Кириенко.

Как сообщалось ранее, в начале февраля 2023 года Кириенко заявил, что все поставленные президентом России задачи СВО будут выполнены на поле боя.

Что касается экономического противостояния с Западом, то его надо не просто выдержать — этот кризис нужно использовать для быстрого развития и новых прорывов, отметил он.