Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи в Мюнхене назвали украинский конфликт глобальным.

President.gov.ua Риши Сунак

Согласно заявлению британского правительства, представители двух стран согласились, что специальная военная операция России на территории Украины является не чем иным, как «глобальной войной».

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«Это глобальная война, как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нынешний момент в войне на Украине поворотный, поэтому требуется усилить поддержку ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал требование украинской стороны предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы.