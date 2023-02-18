Варшава, 18 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В Польше находятся около 2–2,5 млн украинских граждан, из которых более 1,3 млн получают льготы. Об этом 18 февраля сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству Укринформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

«В настоящее время в Польше находятся примерно 2–2,5 млн граждан Украины. Более 1,3 млн зарегистрированы и пользуются льготами, которые мы предоставили специальным законом», — сказал Дуда.

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Он добавил, что зарегистрированные получили идентификационные номера польского образца. По его словам, у них есть право на работу, медицинскую помощь и обучение детей в школах.

Дуда добавил, что всего за год украинскую границу в направлении Польши пересекли почти 10 млн человек.