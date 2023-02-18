Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. В Вашингтоне не сомневаются, что Киев сможет добиться успеха в конфликте с Москвой. Об этом 18 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Он сообщил о готовности Соединённых Штатов поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

«У нас нет никаких сомнений в победе и успехе Украины», — продолжил Блинкен.

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Госсекретарь США указал на единство НАТО, а также выступил с утверждением, что «все связи России с миром разорваны одна за другой».

Блинкен выразил уверенность в том, что для определенных сторон заявления о заключении перемирия между Москвой и Киевом могут быть «очень привлекательны», однако подобные призывы могут оказаться «ловушкой» в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нынешний момент в войне на Украине поворотный, поэтому требуется усилить поддержку ВСУ.