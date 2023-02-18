Алиев предложил создать КПП на границе Азербайджана и Армении

Баку, , 19:11 — REGNUM Азербайджан готов создать контрольно-пропускные пункты на границе с Арменией. О соответствующем предложении 18 февраля в интервью азербайджанским телеканалам рассказал после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном президент страны Ильхам Алиев.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сказал, что обсуждение данной темы прошло в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы сегодня официально представили это предложение. Ранее это предложение было доведено по неофициальным каналам», — подтвердил Алиев.

По его словам, власти Азербайджана изучают ответные предложения по мирному урегулированию двустороннего конфликта. При этом прогресс в решении данной проблемы Алиев считает недостаточным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 февраля Блинкен с Пашиняном и Алиевым обсуждали проект мирного урегулирования конфликта. Госсекретарь США заявил, что страны имеют «по-настоящему историческую» возможность добиться устойчивого мира после более чем 30-летнего конфликта.