Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана в вопросе мирного договора

Мюнхен, Германия, , 18:55 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана в вопросе мирного договора. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами, состоявшейся по итогам трёхсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Алиев отметил, что встреча прошла конструктивно.

«Я высказал свою позицию. Было обсуждено много вопросов. В том числе и подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сказал президент Азербайджана.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. Он рассказал о получении нового предложения от армянской стороны. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно, подытожил Алиев.

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