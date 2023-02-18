Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии подвижек в позиции Еревана в вопросе мирного договора. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами, состоявшейся по итогам трёхсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Алиев отметил, что встреча прошла конструктивно.

«Я высказал свою позицию. Было обсуждено много вопросов. В том числе и подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сказал президент Азербайджана.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что мирное соглашение должно быть составлено на основе международных норм и принципов. Он рассказал о получении нового предложения от армянской стороны. На первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но этого недостаточно, подытожил Алиев.