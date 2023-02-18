Лондон, 18 февраля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Появление двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Норвежского моря было предупреждением России в адрес Запада из-за поставок оружия Киеву. Об этом 18 февраля пишет британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем, сурово предостерегая Запад», — говорится в материале.

Отмечается, что этот полёт произошёл на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, на которой обсуждали поставки оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана.