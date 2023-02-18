«Аль-Ахбария»: Россия направила 15 тонн продовольствия для пострадавших в Сирии

Дамаск, , 18:38 — REGNUM Груз продовольственной помощи весом 15 тонн для пострадавших от землетрясения жителей Сирии доставлен в арабскую республику. Об этом сообщил сирийский телеканал «Аль-Ахбария».

По информации телеканала, самолет из России доставил в Дамаск продовольственную помощь и товары первой необходимости.

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Ранее военнослужащие российской группировки войск в Сирии передали более 2,5 тонны лекарств и медицинских изделий госпиталям Алеппо.

По данным главы национальной службы гражданской авиации республики Басема Мансура, с 6 февраля сирийские аэропорты в Алеппо, Дамаске и Латакии приняли 150 самолетов с гуманитарными грузами, 58 из которых были отправлены Объединенными Арабскими Эмиратами.