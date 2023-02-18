Омбудсмен: в ЛНР за помощью обратились около 700 родственников пропавших украинских военных

Луганск, , 18:34 — REGNUM На «горячую линию» уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республик (ЛНР) поступило около 700 обращений от родственников пропавших без вести украинских военных. Об этом 18 февраля сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

«За весь период работы горячей линии в аппарат уполномоченного поступило 696 обращений по вопросу розыска пропавших без вести украинских граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины», — приводит слова Сердюковой РИА Новости.

По её словам, судьба более 500 украинских граждан остаётся неизвестной, а шанс на то, что они живы, минимален.

В марте 2022 года в ЛНР была создана «горячая линия» для родственников украинских военных, добровольно сложивших оружие.