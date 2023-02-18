Луганск, 18 февраля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. На горячую линию уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) поступило около 700 обращений от родственников пропавших без вести украинских военных. Об этом 18 февраля сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

«За весь период работы горячей линии в аппарат уполномоченного поступило 696 обращений по вопросу розыска пропавших без вести украинских граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины», — приводит слова Сердюковой РИА Новости.

По её словам, судьба более 500 украинских граждан остаётся неизвестной, а шанс на то, что они живы, минимален.

В марте 2022 года в ЛНР была создана горячая линия для родственников украинских военных, добровольно сложивших оружие.