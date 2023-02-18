Будапешт, 18 февраля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может закончиться переговорами, но не между Москвой и Киевом, заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Zheng Huansong/Global Look Press Виктор Орбан

Переговоры должны пройти между Россией и США, считает он. Такие переговоры непременно состоятся, но чем позже они начнутся, тем выше будет цена конфликта, добавил Орбан.

Как сообщалось ранее, 18 февраля Орбан также заявил, что все страны ЕС и НАТО, кроме Венгрии, выступают за продолжение конфликта на Украине. ЕС может принять решение об отправке на Украину «миротворцев», допустил Орбан.

В декабре 2022 года Орбан заявил, что прекращение огня с стороны Киева полностью зависит от США: как только Вашингтон перестанет давать Киеву деньги и оружие, огонь прекратится, отметил он.