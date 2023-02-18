Будапешт, 18 февраля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Власти Венгрии не считают, что Россия угрожает безопасности всего Европейского континента, заявил 18 февраля премьер-министр страны Виктор Орбан.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Виктор Орбан. Будапешт. 2019

Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией и считает, что ее союзникам следует делать то же самое, добавил Орбан.

Как сообщалось ранее, 18 февраля Орбан также заявил, что все члены ЕС и НАТО, кроме Венгрии, выступают за продолжение военного конфликта на Украине. ЕС может дойти и до отправки «миротворцев» на Украину, считает он.

Ранее Венгрия потребовала для себя исключения в применении антироссийских санкций ЕС, представители ее руководства заявляли, что никакие санкции в энергетической сфере Будапештом поддержаны не будут.