Орбан: Венгрия не считает, что Россия представляет опасность для Европы
Будапешт, 18 февраля 2023, 18:23 — REGNUM В Будапеште не разделяют гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил 18 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения», — пояснил политик.
Ранее Орбан сказал, что все участники Евросоюза и НАТО, кроме Венгрии, выступают за продолжение военных действий на Украине.
Будапешт хотел бы немедленного прекращения украинского конфликта, но «нет на это сил», признал премьер-министр.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что мнение властей Венгрии о способах урегулирования конфликта между Украиной и Россией отличается от видения руководства других стран ЕС.