Будапешт, 18 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В Будапеште не разделяют гипотезу, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы, заявил 18 февраля венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Lev Radin/Global Look Press Виктор Орбан

«В случае атомного оружия это так, что война на Украине не увеличивает и не уменьшает риск его применения», — пояснил политик.

Ранее Орбан сказал, что все участники Евросоюза и НАТО, кроме Венгрии, выступают за продолжение военных действий на Украине.

Будапешт хотел бы немедленного прекращения украинского конфликта, но «нет на это сил», признал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что мнение властей Венгрии о способах урегулирования конфликта между Украиной и Россией отличается от видения руководства других стран ЕС.