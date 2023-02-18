Пасечник: Донбасс планирует создать экономический союз с Ростовской областью

Луганск, , 18:14 — REGNUM Создание экономического союза Донбасса и Ростовской области планируется для восстановления потенциала новых регионов России. Об этом 18 февраля заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ходе встречи с журналистами.

Леонид Пасечник Sovminlnr.ru

По его словам, вся гуманитарная помощь поступает в регион из Ростовской области.

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«С губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым мы подписали намерение о дальнейшем сотрудничестве между регионами. Возможно, будет создан единый экономический союз Донбасс — Ростов», — сказал Пасечник.

Врио главы ЛНР рассказал о необходимости сделать всё возможное для восстановления потенциала Донбасса и защиты людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Ранее Пасечник сообщил, что в районе Кременной и Сватова наблюдается крайне сложная ситуация из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 17 февраля подписал закон об интеграции в образовательную систему страны регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.