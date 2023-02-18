Киев в десятки раз увеличил плотность минных полей вдоль границы с Белоруссией

Киев, , 18:12 — REGNUM Киев в десятки раз увеличил плотность минных полей вдоль границы с Белоруссией, создав систему инженерных заграждений. Об этом 18 февраля заявил командующий объединённых сил ВСУ Сергей Наев.

Сергей Наев Mil.gov.ua

«Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы», — сказал Наев.

По его словам, сформирована система оборонительных рубежей и позиций, что позволило значительно укрепить северную границу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полковник ВСУ Евгений Силкин заявил, что ВСУ заминировали все дороги и лесные полосы на границе с Белоруссией.

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