Премьер Венгрии Орбан: в ЕС могут дойти до отправки миротворцев на Украину

Будапешт, , 18:12 — REGNUM Продолжая вооружать украинскую армию, страны ЕС могут в определенный момент принять и решение отправить на Украину «миротворческие войска», заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Солдаты ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Орбан 18 февраля также заявил, что за продолжение вооруженного конфликта на Украине выступают все страны НАТО и ЕС, кроме Венгрии.

Венгрия не позволит втянуть себя в эту войну, сказал также Орбан.

В Будапеште не считают, что Россия представляет угрозу безопасности Европейского континента, и продолжат экономическое взаимодействие с Москвой, отметил также венгерский премьер.