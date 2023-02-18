Орбан допустил, что ЕС отправит на Украину миротворцев
Будапешт, 18 февраля 2023, 18:12 — REGNUM Продолжая вооружать украинскую армию, страны ЕС могут в определенный момент принять и решение отправить на Украину «миротворческие войска», заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Как сообщалось ранее, Орбан 18 февраля также заявил, что за продолжение вооруженного конфликта на Украине выступают все страны НАТО и ЕС, кроме Венгрии.
Венгрия не позволит втянуть себя в эту войну, сказал также Орбан.
В Будапеште не считают, что Россия представляет угрозу безопасности Европейского континента, и продолжат экономическое взаимодействие с Москвой, отметил также венгерский премьер.