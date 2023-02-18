Будапешт, 18 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Продолжая вооружать украинскую армию, страны ЕС могут в определенный момент принять и решение отправить на Украину «миротворческие войска», заявил 18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Как сообщалось ранее, Орбан 18 февраля также заявил, что за продолжение вооруженного конфликта на Украине выступают все страны НАТО и ЕС, кроме Венгрии.

Венгрия не позволит втянуть себя в эту войну, сказал также Орбан.

В Будапеште не считают, что Россия представляет угрозу безопасности Европейского континента, и продолжат экономическое взаимодействие с Москвой, отметил также венгерский премьер.