Пашинян встретился в Мюнхене с бывшим генсеком НАТО
Ереван, 18 февраля 2023, 18:05 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе армянского правительства.
«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что была подчеркнута необходимость осуществления последовательных шагов по укреплению стабильности и мира.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мюнхене прошла встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.
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