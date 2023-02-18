Пашинян встретился с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном в Мюнхене

Ереван, , 18:05 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что была подчеркнута необходимость осуществления последовательных шагов по укреплению стабильности и мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мюнхене прошла встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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