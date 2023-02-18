Ереван, 18 февраля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что была подчеркнута необходимость осуществления последовательных шагов по укреплению стабильности и мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мюнхене прошла встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарём США Энтони Блинкеном.