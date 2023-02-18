Сальдо: студенческие стройотряды могут привлечь для восстановления Херсонской области

Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM Для восстановления Херсонской области могут привлечь студенческие стройотряды, но после того, как будут достигнуты цели специальной военной операции. Об этом 18 февраля заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Недалёк тот час, когда военная операция достигнет своего логического завершения. И тогда снова понадобится ваша помощь», — сказал Сальдо, обращаясь к волонтёрам.

Он добавил, что после победы студенческие стройотряды будут возрождены.

Напомним, 25 января президент России Владимир Путин заявил, что идея о создании стройотрядов правильная, но пока опасно отправлять студентов в новые регионы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сальдо заявил, что скоро Херсон будет освобождён.

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